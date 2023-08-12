東海道新幹線１４～１６日計画運休も
2023年08月12日13時58分
ＪＲ東海は１２日、台風７号の接近に伴い、１４～１６日に東海道新幹線で計画運休や長時間にわたる運転見合わせなどが発生する可能性があると発表した。お盆初日の１３日は計画運休を実施しないが、同社は「急きょの運転見合わせなどが発生する可能性がある」としている。
東海道新幹線１４～１６日計画運休も
2023年08月12日13時58分
ＪＲ東海は１２日、台風７号の接近に伴い、１４～１６日に東海道新幹線で計画運休や長時間にわたる運転見合わせなどが発生する可能性があると発表した。お盆初日の１３日は計画運休を実施しないが、同社は「急きょの運転見合わせなどが発生する可能性がある」としている。
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