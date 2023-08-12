セ・リーグ公示（１２日） プロ野球
2023年08月12日12時09分
【出場選手登録】▽ＤｅＮＡ・平良拳太郎投手▽広島・森下暢仁投手、曽根海成内野手
【同抹消】▽広島・野村祐輔投手、秋山翔吾外野手（再登録は２２日以降）
セ・リーグ公示（１２日） プロ野球
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【出場選手登録】▽ＤｅＮＡ・平良拳太郎投手▽広島・森下暢仁投手、曽根海成内野手
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