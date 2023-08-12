１１日の日本選手 米大リーグ
2023年08月12日12時11分
▽レッドソックス・吉田 タイガース戦に４番指名打者で出場し４打数無安打１打点、１三振。一回に遊ゴロで打点を挙げた。打率３割１厘。
▽カブス・鈴木 ブルージェイズ戦に８番右翼で出場し、３打数１安打２打点、１四球。打率２割５分５厘。
▽エンゼルス・大谷 アストロズ戦に２番指名打者で出場して４打数１安打、２三振。打率３割５厘。（時事）
１１日の日本選手 米大リーグ
2023年08月12日12時11分
▽レッドソックス・吉田 タイガース戦に４番指名打者で出場し４打数無安打１打点、１三振。一回に遊ゴロで打点を挙げた。打率３割１厘。
▽カブス・鈴木 ブルージェイズ戦に８番右翼で出場し、３打数１安打２打点、１四球。打率２割５分５厘。
▽エンゼルス・大谷 アストロズ戦に２番指名打者で出場して４打数１安打、２三振。打率３割５厘。（時事）
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