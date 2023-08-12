八戸学院光星が快勝。五回に砂子田の中前打と中沢恒の二塁打で３点を先取。七回に藤原が３ランを放ち、八回にも１点を加えた。洗平は制球に苦しみながら粘り強く投げ、４安打で完封。明桜は３併殺打などの拙攻で好機を生かせなかった。