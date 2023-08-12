収監、わずか１時間 ズマ前大統領―南ア
2023年08月12日10時43分
【プレトリアＡＦＰ時事】南アフリカのズマ前大統領（８１）が１１日、法廷侮辱罪で東部エストコートの刑務所に収監されたが、わずか１時間で出所した。首都プレトリアで記者会見した刑務当局高官は、収監者の定員オーバー緩和のため暴力行為を伴わない犯罪で収監中の受刑者への「減刑手続き」が進められており、ズマ氏もその一環で保釈になったと説明した。
収監、わずか１時間 ズマ前大統領―南ア
2023年08月12日10時43分
【プレトリアＡＦＰ時事】南アフリカのズマ前大統領（８１）が１１日、法廷侮辱罪で東部エストコートの刑務所に収監されたが、わずか１時間で出所した。首都プレトリアで記者会見した刑務当局高官は、収監者の定員オーバー緩和のため暴力行為を伴わない犯罪で収監中の受刑者への「減刑手続き」が進められており、ズマ氏もその一環で保釈になったと説明した。
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ウォール・ストリート・ジャーナル