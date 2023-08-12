松山、３０位に後退 米男子ゴルフ
2023年08月12日08時43分
【メンフィス（米テネシー州）時事】米男子ゴルフのプレーオフ第１戦、フェデックス・セントジュード選手権は１１日、テネシー州メンフィスのＴＰＣサウスウインド（パー７０）で第２ラウンドが行われ、１５位から出た松山英樹は３バーディー、２ボギーの６９で回り、通算４アンダーの３０位に後退した。
６４をマークしたルーカス・グラバー（米国）が通算１０アンダーで首位。ジョーダン・スピース（同）が１打差で続いた。
松山、３０位に後退 米男子ゴルフ
2023年08月12日08時43分
【メンフィス（米テネシー州）時事】米男子ゴルフのプレーオフ第１戦、フェデックス・セントジュード選手権は１１日、テネシー州メンフィスのＴＰＣサウスウインド（パー７０）で第２ラウンドが行われ、１５位から出た松山英樹は３バーディー、２ボギーの６９で回り、通算４アンダーの３０位に後退した。
６４をマークしたルーカス・グラバー（米国）が通算１０アンダーで首位。ジョーダン・スピース（同）が１打差で続いた。
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