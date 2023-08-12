明桜―八戸学院光星始まる 全国高校野球第７日
2023年08月12日08時11分
第１０５回全国高校野球選手権大会第７日は１２日、甲子園球場で２回戦の明桜（秋田）―八戸学院光星（青森）が始まった。
４試合が予定され、第２試合は専大松戸（千葉）―東海大甲府（山梨）、第３試合は九州国際大付（福岡）―土浦日大（茨城）の対戦。第４試合は聖光学院（福島）と連覇を狙う仙台育英（宮城）がぶつかる。
明桜―八戸学院光星始まる 全国高校野球第７日
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４試合が予定され、第２試合は専大松戸（千葉）―東海大甲府（山梨）、第３試合は九州国際大付（福岡）―土浦日大（茨城）の対戦。第４試合は聖光学院（福島）と連覇を狙う仙台育英（宮城）がぶつかる。
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