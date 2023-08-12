ＮＹ株、続伸
2023年08月12日05時44分
【ニューヨーク時事】週末１１日のニューヨーク株式相場は、エネルギー、ヘルスケア株に買いが入る中、続伸した。優良株で構成するダウ工業株３０種平均は前日終値比１０５．２５ドル高の３万５２８１．４０ドルで終了。ハイテク株中心のナスダック総合指数は９３．１４ポイント安の１万３６４４．８５で引けた。
ＮＹ株、続伸
2023年08月12日05時44分
【ニューヨーク時事】週末１１日のニューヨーク株式相場は、エネルギー、ヘルスケア株に買いが入る中、続伸した。優良株で構成するダウ工業株３０種平均は前日終値比１０５．２５ドル高の３万５２８１．４０ドルで終了。ハイテク株中心のナスダック総合指数は９３．１４ポイント安の１万３６４４．８５で引けた。
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ウォール・ストリート・ジャーナル