議長総括採択できず 処理水放出への支持盛り込む―ＮＰＴ準備委
2023年08月12日01時33分
【ベルリン時事】ウィーンで開かれていた核拡散防止条約（ＮＰＴ）再検討会議の第１回準備委員会は、１１日閉幕した。東京電力福島第１原発から生じる処理水放出に関する取り組みへの支持が記載された議長総括案は、採択されなかった。
議長総括採択できず 処理水放出への支持盛り込む―ＮＰＴ準備委
2023年08月12日01時33分
【ベルリン時事】ウィーンで開かれていた核拡散防止条約（ＮＰＴ）再検討会議の第１回準備委員会は、１１日閉幕した。東京電力福島第１原発から生じる処理水放出に関する取り組みへの支持が記載された議長総括案は、採択されなかった。
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ウォール・ストリート・ジャーナル