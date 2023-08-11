宮城で震度３
2023年08月11日22時51分
１１日午後１０時２０分ごろ、宮城県沖を震源とする地震があり、同県石巻市で震度３の揺れを観測した。気象庁によると、震源の深さは約６０キロ。地震の規模（マグニチュード）は４．７と推定される。主な各地の震度は次の通り。
震度３＝宮城県石巻市
震度２＝仙台市宮城野区、気仙沼市、岩手県大船渡市、福島県田村市。
宮城で震度３
2023年08月11日22時51分
１１日午後１０時２０分ごろ、宮城県沖を震源とする地震があり、同県石巻市で震度３の揺れを観測した。気象庁によると、震源の深さは約６０キロ。地震の規模（マグニチュード）は４．７と推定される。主な各地の震度は次の通り。
震度３＝宮城県石巻市
震度２＝仙台市宮城野区、気仙沼市、岩手県大船渡市、福島県田村市。
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