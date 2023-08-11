３―３で引き分け プロ野球・中日―広島
2023年08月11日22時51分
延長十二回、３―３で引き分けた。中日は一回に宇佐見の適時打と石川昂の犠飛で先制し、四回に細川の１７号ソロで加点。松葉は５回１失点と好投。広島は１―３の七回に堂林の２ランで追い付き、その後はともに救援陣が踏ん張った。
３―３で引き分け プロ野球・中日―広島
2023年08月11日22時51分
延長十二回、３―３で引き分けた。中日は一回に宇佐見の適時打と石川昂の犠飛で先制し、四回に細川の１７号ソロで加点。松葉は５回１失点と好投。広島は１―３の七回に堂林の２ランで追い付き、その後はともに救援陣が踏ん張った。
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