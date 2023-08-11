洋上風力発電事業を巡り、秋本真利衆院議員（４８）が風力発電会社「日本風力開発」（東京）の塚脇正幸社長（６４）から約３０００万円を受領したとされる事件で、同社長が一転、秋本議員への賄賂を認める意向であることが分かった。弁護人が１１日、明らかにした。