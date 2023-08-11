札幌市中央区のホテルで頭部を切断された男性の遺体が見つかり、死体損壊容疑などで田村瑠奈容疑者（２９）ら親子３人が逮捕された事件で、北海道警が１４日にも、殺人容疑で３人を再逮捕する方針を固めたことが１１日、捜査関係者への取材で分かった。