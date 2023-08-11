スケートボードの世界最高峰プロツアー、ストリートリーグ（ＳＬＳ）東京大会を翌日に控えた１１日、出場選手が会場の東京・有明アリーナで公式練習に臨んだ。ＳＬＳの優勝経験がある東京五輪金メダリスト、堀米雄斗（ＭＩＸＩ）はコースの特徴を確認し、「だいたいイメージできた。ベストな滑りができるようにしたい」と自信を見せた。

ＳＬＳは２０１０年に米国で創設され、世界のトップ選手が集まる招待制の大会。今回が日本初開催となる。女子で東京五輪覇者の西矢椛（サンリオ）は４月の第１戦で２位に入ったため、予選免除で決勝から登場する。「選ばれた人しか出られない大会。すごく光栄」と声を弾ませた。