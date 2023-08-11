【タドワース（英国）時事】女子ゴルフの今季メジャー最終戦、ＡＩＧ全英女子オープンは１１日、英南部サリー州タドワースのウォルトン・ヒースＧＣ（パー７２）で第２ラウンドが行われ、初日２アンダーで７位の勝みなみ、１９位の西村優菜らがスタートした。

メジャー初制覇を狙う初日７位の畑岡奈紗、１０３位と出遅れた２０１９年覇者の渋野日向子は午後に出る。