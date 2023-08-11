【ロンドン時事】週末１１日朝のロンドン外国為替市場の円相場は、米長期金利の上昇を背景に円売り・ドル買いが先行した海外市場の流れを引き継ぎ、１ドル＝１４４円台後半に下落した。午前９時現在は１４４円５７～６７銭と、前日午後４時比２４銭の円安・ドル高。