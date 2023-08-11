円、１４４円台後半 ロンドン外為
2023年08月11日17時29分
【ロンドン時事】週末１１日朝のロンドン外国為替市場の円相場は、米長期金利の上昇を背景に円売り・ドル買いが先行した海外市場の流れを引き継ぎ、１ドル＝１４４円台後半に下落した。午前９時現在は１４４円５７～６７銭と、前日午後４時比２４銭の円安・ドル高。
円、１４４円台後半 ロンドン外為
2023年08月11日17時29分
【ロンドン時事】週末１１日朝のロンドン外国為替市場の円相場は、米長期金利の上昇を背景に円売り・ドル買いが先行した海外市場の流れを引き継ぎ、１ドル＝１４４円台後半に下落した。午前９時現在は１４４円５７～６７銭と、前日午後４時比２４銭の円安・ドル高。
こんな記事も
国際用語
国際
火災死者５５人、増える恐れ 大統領が大規模災害宣言―米ハワイ(08/11 19:25)
９月１日に大統領選 前上級相ら出馬へ―シンガポール(08/11 19:04)
張鼓峰事件は対ソ侵略企て 停戦８５年で日本を非難―ロシア(08/11 19:04)
ＩＳの襲撃で兵士２３人死亡 シリア(08/11 17:48)
英ＧＤＰ、前期比０．２％増 ３期連続プラス―４～６月期(08/11 17:41)
円、１４４円台後半 ロンドン外為(08/11 17:29)
イラン、拘束米国人を軟禁下に 凍結資産解除で解放合意か(08/11 17:27)
自殺率、過去最高に 昨年４万９０００人超―米(08/11 16:04)
海上演習「マラバール」開始 中国にらみ、能力向上図る―日米豪印(08/11 15:48)
ホテルにミサイル、１７人死傷 国連職員も使用―ウクライナ南部(08/11 14:20)
ＮＺ、中国のスパイ活動非難 在外コミュニティーを監視(08/11 14:13)
エミー賞授賞式、年明けに延期 ハリウッドのスト踏まえ(08/11 11:36)
月探査機打ち上げ 半世紀ぶり「競争復帰」―ロシア(08/11 09:25)
「もうけ過ぎ」と銀行課税 株価急落でトーンダウン―イタリア(08/11 08:57)
９月に交渉官会合 バンコクで貿易など協議―ＩＰＥＦ(08/11 07:34)
西アフリカ諸国、軍事介入へ「待機命令」 ニジェール反乱(08/11 07:32)
ＮＹ円下落、１４４円台後半 対ユーロは１５年ぶり安値(08/11 07:27)
議会解散、政治の混迷続く 危機的経済、テロ頻発の懸念も―パキスタン(08/11 07:14)
商用宇宙飛行に成功 ２回目は一般客３人搭乗―米ヴァージン(08/11 06:38)
ＩＣＡＮ事務局長にパーク氏 核軍縮へ活動、元豪国際開発相(08/11 06:36)
北朝鮮人権問題で公開会合要請 日米など、１７年以来―国連安保理(08/11 06:32)
米映画撤退のロシアで「バービー」 海賊版、日本公開より先(08/11 06:30)
前レバノン中銀総裁を制裁 地位乱用で不正蓄財―米財務省(08/11 06:29)
ＮＹ株、３日ぶり反発 米消費者物価を好感(08/11 06:21)
武装集団が２０人殺害 遊牧民と農民の衝突頻発―ナイジェリア(08/11 06:15)
「コーチ」親会社が同業買収 １．２兆円、ブランド大手誕生―米(08/10 23:54)
ＮＹ株、反発(08/10 23:00)
ＮＹ円、１４４円近辺 対ユーロは１５年ぶり安値(08/10 22:45)
米消費者物価、３．２％上昇 １３カ月ぶり伸び加速―７月(08/10 21:56)
日なたに年１０時間だけ 中国拘束の豪記者、つらさ明かす(08/10 21:48)
ウォール・ストリート・ジャーナル