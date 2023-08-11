ＤｅＮＡが逆転勝ちで４連勝。七回にソトの適時打で追い付き、一度は１点を勝ち越されたが、九回１死一塁から牧が２ラン。大田もソロを放った。東は打たせて取り、８回２失点で９勝目。巨人は４連敗。横川が粘ったが、中川が打たれた。