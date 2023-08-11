パ・リーグ公示（１１日） プロ野球
2023年08月11日16時29分
【出場選手登録】▽オリックス・村西良太投手▽西武・西川愛也外野手▽楽天・宮森智志投手、島内宏明外野手▽ロッテ・菊地吏玖投手
【同抹消】▽オリックス・ワゲスパック投手、小野泰己投手▽ソフトバンク・笠谷俊介投手▽西武・鈴木将平外野手▽楽天・弓削隼人投手、西川遥輝外野手（再登録は２１日以降）
パ・リーグ公示（１１日） プロ野球
2023年08月11日16時29分
【出場選手登録】▽オリックス・村西良太投手▽西武・西川愛也外野手▽楽天・宮森智志投手、島内宏明外野手▽ロッテ・菊地吏玖投手
【同抹消】▽オリックス・ワゲスパック投手、小野泰己投手▽ソフトバンク・笠谷俊介投手▽西武・鈴木将平外野手▽楽天・弓削隼人投手、西川遥輝外野手（再登録は２１日以降）
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