慶応が前半に大量リードを奪った。一回に加藤の左前打で先制。二回も押し出し死球で加点すると、五回まで毎回得点を重ねて９点を挙げた。小宅は７回４安打無失点の好投。北陸は九回に友広の本塁打などで４点を返したが遅かった。