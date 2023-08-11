沖縄尚学は二回２死満塁から、押し出し死球と知花の２点二塁打で３点を先制。先発の東恩納は速球、変化球ともに切れがあり、９奪三振で完封した。いなべ総合は相手を上回る８安打を放ったが、六回１死満塁など好機で１本が出なかった。