青森、岩手で震度４
2023年08月11日09時51分
１１日午前９時１４分ごろ、青森県東方沖を震源とする地震があり、青森県平内町や盛岡市などで震度４の揺れを観測した。気象庁によると、震源の深さは約２０キロ。地震の規模（マグニチュード）は５．９と推定される。主な各地の震度は次の通り。
震度４＝青森県平内町、八戸市、盛岡市、岩手県滝沢市
震度３＝青森市、岩手県二戸市、宮城県登米市、秋田県井川町、山形県中山町。
青森、岩手で震度４
2023年08月11日09時51分
１１日午前９時１４分ごろ、青森県東方沖を震源とする地震があり、青森県平内町や盛岡市などで震度４の揺れを観測した。気象庁によると、震源の深さは約２０キロ。地震の規模（マグニチュード）は５．９と推定される。主な各地の震度は次の通り。
震度４＝青森県平内町、八戸市、盛岡市、岩手県滝沢市
震度３＝青森市、岩手県二戸市、宮城県登米市、秋田県井川町、山形県中山町。
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