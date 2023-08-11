松山、１５位発進 プレーオフ第１戦―米男子ゴルフ
2023年08月11日08時45分
【メンフィス（米テネシー州）時事】米男子ゴルフのプレーオフ第１戦、フェデックス・セントジュード選手権は１０日、テネシー州メンフィスのＴＰＣサウスウインド（パー７０）で第１ラウンドが行われ、松山英樹は５バーディー、２ボギーの６７で回り、トップに４打差の１５位でスタートした。
６３をマークしたジョーダン・スピース（米国）が首位。１打差の２位でトム・キム（韓国）が続いた。
松山、１５位発進 プレーオフ第１戦―米男子ゴルフ
2023年08月11日08時45分
【メンフィス（米テネシー州）時事】米男子ゴルフのプレーオフ第１戦、フェデックス・セントジュード選手権は１０日、テネシー州メンフィスのＴＰＣサウスウインド（パー７０）で第１ラウンドが行われ、松山英樹は５バーディー、２ボギーの６７で回り、トップに４打差の１５位でスタートした。
６３をマークしたジョーダン・スピース（米国）が首位。１打差の２位でトム・キム（韓国）が続いた。
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