月探査機打ち上げ 半世紀ぶり「競争復帰」―ロシア
2023年08月11日08時24分
ロシアの無人月探査機「ルナ２５」がモスクワ時間１１日午前２時（日本時間同日午前８時）すぎ、極東アムール州ボストーチヌイ宇宙基地から打ち上げられた。ロシアの月探査は、ソ連時代の無人探査機「ルナ２４」（１９７６年）以来、約半世紀ぶり。独立系メディアは、米国などとの「月（探査）競争」に復帰する試みだと意義を強調した。
月探査機打ち上げ 半世紀ぶり「競争復帰」―ロシア
2023年08月11日08時24分
ロシアの無人月探査機「ルナ２５」がモスクワ時間１１日午前２時（日本時間同日午前８時）すぎ、極東アムール州ボストーチヌイ宇宙基地から打ち上げられた。ロシアの月探査は、ソ連時代の無人探査機「ルナ２４」（１９７６年）以来、約半世紀ぶり。独立系メディアは、米国などとの「月（探査）競争」に復帰する試みだと意義を強調した。
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ウォール・ストリート・ジャーナル