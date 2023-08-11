ロシアの無人月探査機「ルナ２５」がモスクワ時間１１日午前２時（日本時間同日午前８時）すぎ、極東アムール州ボストーチヌイ宇宙基地から打ち上げられた。ロシアの月探査は、ソ連時代の無人探査機「ルナ２４」（１９７６年）以来、約半世紀ぶり。独立系メディアは、米国などとの「月（探査）競争」に復帰する試みだと意義を強調した。