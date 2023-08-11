１０日の日本選手 米大リーグ
2023年08月11日07時41分
▽ツインズ・前田 タイガース戦に先発し、６回を本塁打を含む３安打１失点、４奪三振、１四球で７敗目（３勝）。防御率３．９７。（時事）
１０日の日本選手 米大リーグ
2023年08月11日07時41分
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