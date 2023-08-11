米大リーグ・談話
2023年08月11日07時38分
◇もったいない
ツインズ・前田 本塁打以外はすごく良かったので、それだけにもったいない。もう少しボール（ゾーン）に投げてもよかった。（時事）
米大リーグ・談話
2023年08月11日07時38分
◇もったいない
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