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桑原和男さん死去　吉本新喜劇座員

桑原和男さん死去　吉本新喜劇座員

2023年08月10日23時41分

　桑原　和男さん（くわばら・かずお、本名九原一三＝くはら・かずみ＝吉本新喜劇座員）１０日、老衰のため神戸市の病院で死去、８７歳。北九州市出身。葬儀は近親者で行う予定。
　漫才師を経て、６１年に吉本新喜劇の前身に入団。母親役やおばあさん役を務め、一人芝居風のギャグで親しまれた。２０年１０月の公演が最後の舞台となった。

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