阪神が７連勝 プロ野球・阪神―巨人
2023年08月10日21時40分
阪神が逆転勝ちで７連勝。０―１の七回無死一、三塁から相手一塁手がけん制球を捕り損ねる間に追い付き、近本の２ランで勝ち越し。九回に代打原口が２ランを放った。才木は八回途中２失点で６勝目。ケラーが今季初セーブ。巨人は３連敗。
阪神が７連勝 プロ野球・阪神―巨人
2023年08月10日21時40分
阪神が逆転勝ちで７連勝。０―１の七回無死一、三塁から相手一塁手がけん制球を捕り損ねる間に追い付き、近本の２ランで勝ち越し。九回に代打原口が２ランを放った。才木は八回途中２失点で６勝目。ケラーが今季初セーブ。巨人は３連敗。
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