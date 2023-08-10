阪神が逆転勝ちで７連勝。０―１の七回無死一、三塁から相手一塁手がけん制球を捕り損ねる間に追い付き、近本の２ランで勝ち越し。九回に代打原口が２ランを放った。才木は八回途中２失点で６勝目。ケラーが今季初セーブ。巨人は３連敗。