プロ野球速報 （１０日）
2023年08月10日20時59分
＜セ＞
広 島 １－１３ヤクル（７回裏、神宮）
阪 神 ３－２ 巨 人（８回裏、東京ドーム）
中 日 １－５ ＤｅＮ（終了、横浜）
＜パ＞
西 武 ５－６ 日ハム（終了、エスコンフィールド）
オリッ １－３ ロッテ（終了、ゾゾマリン）
楽 天 ４－８ ソフト（８回表、福岡ペイペイドーム）
データ協力 ＮＰＢ－ＢＩＳ
プロ野球速報 （１０日）
2023年08月10日20時59分
＜セ＞
広 島 １－１３ヤクル（７回裏、神宮）
阪 神 ３－２ 巨 人（８回裏、東京ドーム）
中 日 １－５ ＤｅＮ（終了、横浜）
＜パ＞
西 武 ５－６ 日ハム（終了、エスコンフィールド）
オリッ １－３ ロッテ（終了、ゾゾマリン）
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