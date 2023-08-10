＜セ＞

広 島 １－１３ヤクル（７回裏、神宮）

阪 神 ３－２ 巨 人（８回裏、東京ドーム）

中 日 １－５ ＤｅＮ（終了、横浜）

＜パ＞

西 武 ５－６ 日ハム（終了、エスコンフィールド）

オリッ １－３ ロッテ（終了、ゾゾマリン）

楽 天 ４－８ ソフト（８回表、福岡ペイペイドーム）



データ協力 ＮＰＢ－ＢＩＳ