イオン銀行（非上場・単体）＝純利益は前年同期比７９．４％減の１億１５００万円、実質業務純損益は２８億４５００万円の赤字（前年同期は２９億２８００万円の赤字）。与信関係費用は１億５１００万円の戻し入れ（同１億９７００万円の戻し入れ）。６月末の金融再生法開示債権（不良債権）残高は１１４億円（２３年３月末は１１７億円）、自己資本比率は９．７６％。