セ・リーグ公示（１０日） プロ野球
2023年08月10日16時32分
【出場選手登録】▽阪神・才木浩人投手（感染拡大防止特例２０２３）
【同抹消】▽阪神・ビーズリー投手（特例２０２３）
セ・リーグ公示（１０日） プロ野球
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