谷川あおぞら銀社長：取扱金融機関、最大８０社に拡大 投資信託の販売強化
2023年08月10日16時01分
あおぞら銀行の谷川啓社長は１０日までにインタビューに応じ、地域金融機関を通じた投資信託の販売を強化する方針を示した。同社は２０１５年から投信の販売で地銀などと連携を進めており、２５年度までに同社の商品を取り扱う地域金融機関を現在の６３社から７０～８０社程度まで拡大する。
谷川あおぞら銀社長：取扱金融機関、最大８０社に拡大 投資信託…
2023年08月10日16時01分
あおぞら銀行の谷川啓社長は１０日までにインタビューに応じ、地域金融機関を通じた投資信託の販売を強化する方針を示した。同社は２０１５年から投信の販売で地銀などと連携を進めており、２５年度までに同社の商品を取り扱う地域金融機関を現在の６３社から７０～８０社程度まで拡大する。
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