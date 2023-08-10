あおぞら銀行の谷川啓社長は１０日までにインタビューに応じ、地域金融機関を通じた投資信託の販売を強化する方針を示した。同社は２０１５年から投信の販売で地銀などと連携を進めており、２５年度までに同社の商品を取り扱う地域金融機関を現在の６３社から７０～８０社程度まで拡大する。