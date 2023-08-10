石川・小松で４０度 気象庁
2023年08月10日15時27分
気象庁によると、１０日午後３時５分に石川県小松市で４０．０度を観測した。５日に福島県伊達市で４０．０度を観測しており、４０度台は今年２回目。
石川・小松で４０度 気象庁
2023年08月10日15時27分
気象庁によると、１０日午後３時５分に石川県小松市で４０．０度を観測した。５日に福島県伊達市で４０．０度を観測しており、４０度台は今年２回目。
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