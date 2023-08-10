岩手知事選で新人を県本部支持 公明
2023年08月10日14時34分
公明党は１０日の中央幹事会で、９月３日投開票の岩手県知事選で、新人で元県議の千葉絢子氏（４５）を県本部支持とすることを決めた。
岩手知事選で新人を県本部支持 公明
2023年08月10日14時34分
公明党は１０日の中央幹事会で、９月３日投開票の岩手県知事選で、新人で元県議の千葉絢子氏（４５）を県本部支持とすることを決めた。
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