財務省は１０日、国債と借入金、政府短期証券を合計した「国の借金」の残高が６月末で１２７６兆３１５５億円になったと発表した。３月末から５兆８１６５億円増加し、過去最大を更新した。７月１日時点の人口推計の概算値（１億２４５６万人）を基に単純計算すると、国民１人当たりの借金は約１０２５万円となる。