大谷、２年連続２桁勝利 米大リーグ
2023年08月10日13時21分
【アナハイム時事】米大リーグ、エンゼルスの大谷は９日、本拠地アナハイムでのジャイアンツ戦に２番投手兼指名打者で先発し、６回を３安打１失点に抑えて１０勝目を挙げた。今季は既に４０本塁打を放っており、史上初めて２年連続の２桁勝利２桁本塁打を達成した。
大谷、２年連続２桁勝利 米大リーグ
2023年08月10日13時21分
【アナハイム時事】米大リーグ、エンゼルスの大谷は９日、本拠地アナハイムでのジャイアンツ戦に２番投手兼指名打者で先発し、６回を３安打１失点に抑えて１０勝目を挙げた。今季は既に４０本塁打を放っており、史上初めて２年連続の２桁勝利２桁本塁打を達成した。
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