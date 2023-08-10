円相場、１４３円８４～８５銭 １０日正午現在
2023年08月10日12時07分
１０日の東京外国為替市場の円相場は、正午現在１ドル＝１４３円８４～８５銭と、前日（１４３円２４～２５銭）に比べ６０銭の円安・ドル高となった。
円相場、１４３円８４～８５銭 １０日正午現在
2023年08月10日12時07分
１０日の東京外国為替市場の円相場は、正午現在１ドル＝１４３円８４～８５銭と、前日（１４３円２４～２５銭）に比べ６０銭の円安・ドル高となった。
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