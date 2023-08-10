ダニエルは２回戦敗退 男子テニス
2023年08月10日10時08分
男子テニスのナショナルバンク・オープンは９日、カナダのトロントで行われ、シングルス２回戦でダニエル太郎（エイブル）はミロシュ・ラオニッチ（カナダ）に４―６、３―６で敗れた。 （時事）
ダニエルは２回戦敗退 男子テニス
2023年08月10日10時08分
男子テニスのナショナルバンク・オープンは９日、カナダのトロントで行われ、シングルス２回戦でダニエル太郎（エイブル）はミロシュ・ラオニッチ（カナダ）に４―６、３―６で敗れた。 （時事）
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