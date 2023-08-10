ＮＹ原油、８４ドル台 ９カ月ぶり高値
2023年08月10日07時08分
【ニューヨーク時事】９日のニューヨーク原油先物相場は続伸し、米国産標準油種ＷＴＩは前日比１．４８ドル高の１バレル＝８４．４０ドルと、昨年１１月以来約９カ月ぶりの高値で引けた。
サウジアラビアが９月も自主減産を継続する方針であることなどから、需給引き締まり懸念に引き続き支援された。
ＮＹ原油、８４ドル台 ９カ月ぶり高値
2023年08月10日07時08分
【ニューヨーク時事】９日のニューヨーク原油先物相場は続伸し、米国産標準油種ＷＴＩは前日比１．４８ドル高の１バレル＝８４．４０ドルと、昨年１１月以来約９カ月ぶりの高値で引けた。
サウジアラビアが９月も自主減産を継続する方針であることなどから、需給引き締まり懸念に引き続き支援された。
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