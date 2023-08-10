【ニューヨーク時事】９日のニューヨーク外国為替市場では、７月の米消費者物価指数（ＣＰＩ）の発表を１０日に控えて様子見姿勢が広がる中、持ち高調整の円売り・ドル買いが優勢となり、円相場は１ドル＝１４３円台後半に下落した。午後５時現在は１４３円７０～８０銭と、前日同時刻比３８銭の円安・ドル高。