【ワシントン時事】バイデン米大統領は９日、ハイテク分野の対中投資規制に関する大統領令を発表した。先端半導体、量子コンピューター、人工知能（ＡＩ）が対象で、軍事転用の恐れが大きい中国企業や事業への投資を禁止。比較的リスクが低い場合も当局への通知を義務付ける。中国が外国の資金や技術を使って軍事強化を図る「軍民融合」を防ぎ、安全保障を強化する狙い。