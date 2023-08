マサチューセッツ州イーストロングメドー--(BUSINESS WIRE)-- (ビジネスワイヤ) -- エクセル・ドライヤーは静電HEPAフィルトレーションのアップグレードを行いました。これは、同社で複数あるXLERATOR® ハンドドライヤーモデルのオプション機能であり、新たに拡張された壁面取り付け型のADA準拠ThinAir®ハンドドライヤー製品ラインで利用可能になりました。ThinAirは、音量の調節や速度・温度管理といった標準の拡張機能をすべて備えた高効率モデルです。また、ADA規制に準拠するため、壁からの張り出しが4インチ未満です。ThinAirは14秒で手を乾燥でき1、950ワットで動作するため、施設が複数のLEED®クレジットやWELL®ポイントを獲得するのに有用です。

Excel Dryer is leading the charge with electrostatic HEPA filters. (Photo: Business Wire)