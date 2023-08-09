【ニューヨーク時事】９日のニューヨーク株式相場は、７月の米消費者物価指数（ＣＰＩ）の発表を１０日に控えて様子見姿勢が強い中、小動きで始まった。優良株で構成するダウ工業株３０種平均は午前９時３５分現在、前日終値比２８．７７ドル高の３万５３４３．２６ドル。ハイテク株中心のナスダック総合指数は６．０１ポイント安の１万３８７８．３１。