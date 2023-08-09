西武が快勝。隅田は球に切れがあり、プロ初完投を完封で飾って６勝目を挙げた。打線は五回に源田の２点中前打とペイトンの二塁打で３点を先取。七回は外崎が満塁走者一掃の二塁打を放って突き放した。日本ハムは打線が振るわず４連敗。