阪神が６連勝 プロ野球・巨人―阪神
2023年08月09日21時51分
阪神が６連勝。逆転された直後の八回に中野のソロで同点。延長十一回１死満塁から梅野の中ゴロの間に１点を勝ち越し、続く木浪が２点二塁打を放った。５番手の加治屋が２年ぶり勝利。巨人は粘ったが、最後にビーディが崩れた。
阪神が６連勝 プロ野球・巨人―阪神
2023年08月09日21時51分
阪神が６連勝。逆転された直後の八回に中野のソロで同点。延長十一回１死満塁から梅野の中ゴロの間に１点を勝ち越し、続く木浪が２点二塁打を放った。５番手の加治屋が２年ぶり勝利。巨人は粘ったが、最後にビーディが崩れた。
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