ヤクルトの新人北村が満塁本塁打 プロ野球・ヤクルト―広島
2023年08月09日21時26分
１１得点のヤクルトが３連勝。三回に村上の２点適時打や、新人北村の満塁本塁打などで一挙７点を奪った。来日初登板のロドリゲスが５回１失点で初勝利。広島は森が乱調で３連敗。西川や坂倉のソロで反撃したが、失点が多過ぎた。
ヤクルトの新人北村が満塁本塁打 プロ野球・ヤクルト―広島
2023年08月09日21時26分
１１得点のヤクルトが３連勝。三回に村上の２点適時打や、新人北村の満塁本塁打などで一挙７点を奪った。来日初登板のロドリゲスが５回１失点で初勝利。広島は森が乱調で３連敗。西川や坂倉のソロで反撃したが、失点が多過ぎた。
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