１１得点のヤクルトが３連勝。三回に村上の２点適時打や、新人北村の満塁本塁打などで一挙７点を奪った。来日初登板のロドリゲスが５回１失点で初勝利。広島は森が乱調で３連敗。西川や坂倉のソロで反撃したが、失点が多過ぎた。