コロナ業務で過大請求 １．５億円超―電通北海道
2023年08月09日21時13分
電通北海道（札幌市）は９日、北海道から請け負った新型コロナウイルス対策の関連業務で、計約１億５８００万円を過大請求していたと発表した。ワクチン接種などのコールセンター業務で、実際より多い人数で費用を算出していた。同社は、道に過大請求分を速やかに返還する。
コロナ業務で過大請求 １．５億円超―電通北海道
2023年08月09日21時13分
電通北海道（札幌市）は９日、北海道から請け負った新型コロナウイルス対策の関連業務で、計約１億５８００万円を過大請求していたと発表した。ワクチン接種などのコールセンター業務で、実際より多い人数で費用を算出していた。同社は、道に過大請求分を速やかに返還する。
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