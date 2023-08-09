ＤｅＮＡは一回に宮崎の適時打で先制し、三回は牧の左前打で加点。四回には佐野の２点右前打、ソトの左前打など打者一巡の攻撃で５点を奪った。バウアーは的を絞らせず、７回無失点で８勝目。中日は投打ともに振るわず３連敗。