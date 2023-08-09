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官製談合疑い、町の元理事逮捕　京都府警

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官製談合疑い、町の元理事逮捕　京都府警

2023年08月09日20時17分

京都府警本部＝京都市上京区

京都府警本部＝京都市上京区

　京都府宇治田原町の発注工事を巡り、業者に設計金額を漏えいしたとして、京都府警は９日、官製談合防止法違反などの疑いで、元同町建設事業担当理事、光嶋隆容疑者（６１）＝同府木津川市＝を逮捕した。

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　逮捕容疑は２０２０年８月３１日ごろ、町発注の公園造成工事の一般競争入札で京都府内の土木業者に設計金額を教え、９月３日に落札させた疑い。

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