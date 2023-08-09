神村学園が大勝 高校野球・立命館宇治―神村学園
2023年08月09日19時44分
神村学園が１８安打１０得点で大勝。一回に正林の二塁打で先制し、その後も六回に今岡歩が２ランを放つなど着々と加点した。松永は変化球に切れがあり、九回途中２失点。立命館宇治は先発の十川が崩れ、三、四回の好機を逸したことも響いた。
神村学園が大勝 高校野球・立命館宇治―神村学園
2023年08月09日19時44分
神村学園が１８安打１０得点で大勝。一回に正林の二塁打で先制し、その後も六回に今岡歩が２ランを放つなど着々と加点した。松永は変化球に切れがあり、九回途中２失点。立命館宇治は先発の十川が崩れ、三、四回の好機を逸したことも響いた。
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