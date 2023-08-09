大手電力会社のカルテル問題で、個人株主から勝野哲会長や林欣吾社長ら経営陣２０人に総額３７７億円余りの損害賠償請求訴訟を起こすように求められていた中部電力は９日、「善管注意義務違反があったとは認められず、責任追及の訴えを提起しないこととした」と発表した。株主側は今後、株主代表訴訟を起こす方針。